Publiziert am 08.11.2024

Die SBB lanciert zusammen mit den Gewerkschaften SEV, VSLF und Transfair eine neue Kampagne zum Thema Respekt und Sicherheit im öffentlichen Verkehr. Die von der Agentur Contexta entwickelte Initiative «Gemeinsam respektvoll unterwegs» startet am Montag.

Hintergrund sind laut SBB verbale und physische Übergriffe im öffentlichen Verkehr, die in den vergangenen Jahren an Intensität zugenommen haben. Dies, obwohl Umfragen zeigen, dass sich Reisende in Zügen und Bahnhöfen grundsätzlich sicherer fühlen als im übrigen öffentlichen Raum.

Die Kampagne wird auf Plakaten und digitalen Werbeflächen in Bahnhöfen und Zügen zu sehen sein. Über einen QR-Code gelangen Interessierte zur Website sbb.ch/respekt mit weiterführenden Informationen zum Thema. (pd/cbe)