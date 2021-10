Die Bank Raiffeisen und das Versicherungsunternehmen Mobiliar gehören zu den vertrauenswürdigsten Schweizer Unternehmen und sind beide – durch die 80 Generalagenturen und 225 Raiffeisenbanken – lokal verankert. In einer Anfang 2021 gestarteten, strategischen Partnerschaft unterstützen die beiden Unternehmen ihre Kundinnen in Versicherungs-, Vorsorge- und Bankdienstleistungen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Für Pläne, die aufgehen – und eine Zusammenarbeit, die funktioniert

Die Kampagne, die die Partnerschaft in der gesamten Schweiz kommuniziert, wurde von Jung von Matt Limmat konzipiert und umgesetzt. In Print, OOH- und DOOH-Massnahmen sowie mit Online- und Social-Media-Assets (Banner, Prerolls, Instagram, LinkedIn, TikTok) transportiert die Side-by-Side-Kampagne die Botschaft, dass Mobiliar und Raiffeisen zu-sammenspannen.

Für Pläne, die aufgehen und solche, die anders rauskommen als erwartet. Sei es die WG-Party oder die Familienplanung, die ungeahnte Ausmasse annehmen oder der tierische Begleiter, der das Glück der neuen Wohnung etwas verkompliziert.

Verantwortlich bei Raiffeisen: Oliver Niedermann (Leiter Marketing), Nina Hohl (Gruppenleiterin Business Marketing Wohnen); verantwortlich bei Mobiliar: Christoph Ott (Leiter Marketing), Lorenz Jenni (Leiter Markenführung & Marketingkommu-nikation), Angéline Willisch (Marketing Communication Manager); verantwortlich bei Jung von Matt Limmat: Dominique Magnusson (Creative Direction), Jacqueline Rufener (Text, Konzept), Marlies Doppelhammer (Beratung, Projektleitung), Luitgard Hagl (Executive Creative Director), Cy-rill Hauser (Chief Client Officer); verantwortlich bei Jung von Matt Play: Natascha Imfeld (Agency Producing), Matthias Fasnacht, Sarja Gauch (Projektleitung, Schnitt); verantwortlich bei Jung von Matt Services: Jlona Kopf, Chiara Killer, Desirée Lanz, Lisa Moser (Medienrealisation); verantwortlich bei Jung von Matt Tech: Michael Hümbeli (Projektleitung), Manuela Tappe, Nattha Kamso (Design, Realisation); externe Partner:innen; Tina Aich Production, Mat Neidhart (Fotograf, Regie), Cedric Widmer (DOP), Marlise Isler (Head of Stylle + Props), Lise Terpoorten (Styling). (pd/lol)