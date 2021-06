Die Antwort: Für Roche grosse Träume verfolgt

In der Schweiz sind schätzungsweise 40'000 Personen an Diabetes Typ-1 erkrankt, weltweit sind es über vierzig Millionen. Die unheilbare Autoimmunerkrankung entsteht, wenn die zur Regulierung des Blutzuckers notwendigen Zellen, jene, welche in der Bauchspeicheldrüse das Insulin herstellen, durch das eigene Immunsystem zerstört werden. Typ-1-Diabetes beginnt oft bereits im Kindes- oder im jungen Erwachsenenalter und muss ein Leben lang gemanaged werden.





Um diesen jungen Menschen ein möglichst normales Leben zu ermöglichen, bietet Roche mit dem «Loop-Modus mit Accu-Chek Insight» ein intelligentes Insulinversorgungssystem an, das mithilfe einer konstanten Überwachung des Zuckerspiegels die Insulinzufuhr automatisch reguliert.

Und genau hier setzt die neue Kampagne der Agentur Die Antwort an, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Sujets zeigen junge Menschen, die davon träumen, Musikerin, Astronaut oder Formel-1-Pilot zu werden. Mit der Botschaft «Grosse Träume verfolgen. Auch mit Typ-1.» wird kommuniziert, dass man dank des intelligenten Systems auch mit Typ-1 eine erfüllte Zukunft haben kann.

Die umfassende und integrierte Digitalkampagne läuft seit wenigen Wochen. Interessierte Personen bekommen auf der, ebenfalls von der Agentur realisierten Landingpage entsprechende Zusatzinformationen. (pd/lom)