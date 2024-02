Kernbrand: Für Schweizer Möbel, gegen Fast Furniture

Möbel würden immer mehr als Wegwerfprodukte behandelt, die schnell gekauft sind, schnell kaputtgehen und wieder entsorgt werden. Das Phänomen ist auch bekannt als Fast Furniture. Das sei weder fürs Portemonnaie noch für die eigenen vier Wände oder die Umwelt nachhaltig, schreibt die St. Galler Kommunikationsagentur Kernbrand.

Diese Entwicklung habe Anlass dazu gegeben, um eine Imagekampagne für Schweizer Möbel zu lancieren. Der Auftrag dazu kam von Einrichtenschweiz. Der Dachverband ist mit 500 organisierten Betrieben, die mehr als 9000 Mitarbeitende beschäftigen, der führende Verband der Wohn- und Einrichtungsbranche und engagiert sich seit Jahren für mehr Nachhaltigkeit.

Persönlichkeit ist nicht austauschbar

Schweizer Möbel und Einrichtungsgegenstände seien nicht zum Wegwerfen bestimmt, heisst es in der Medienmitteilung. Und zwar deshalb nicht, weil kein billiges oder sogar schädliches Material verwendet werde, weil die Möbel mit Qualität und Leidenschaft erdacht und gefertigt würden und weil sie einzigartig seien. Diese Erkenntnis führte den Verband zur Idee der neuen Kampagne «Einrichten mit Persönlichkeit».

In den Kampagnen-Spots zeigen Schweizer Möbel offen ihre Gefühle. Da tritt zum Beispiel «Marlo» auf, ein ästhetisches Sofa von Weibelweibel, das auch die wildesten Stimmungsschwankungen, Tänze und Hangover aushält (solange es nur ein bisschen Liebe bekommt). «Capri» wiederum ist ein perfektionistischer, ziemlich stolzer Tisch aus dem Hause Willisau. Und das MAB-Bett «Luna» wünscht ihrem leicht depressiv veranlagten Besitzer jeden Morgen, dass seine Träume wahr werden.









Die Agentur Kernbrand aus St.Gallen konzipierte die Kampagne, die unter anderem im Kino, im ÖV und auf Social Media ausgestrahlt wird. Davon erhofft sich Einrichtenschweiz mehr Bewusstsein für Qualität und Persönlichkeit – ein Gegentrend zu «immer mehr, billiger, schneller».





Im Fachgeschäft kaufen statt online shoppen





Beim Kauf sollte sich jeder zweimal überlegen, ob der günstigste Preis wirklich das wichtigste Kriterium ist – der ob er sich lieber im Fachgeschäft beraten lässt, statt online zu shoppen, schreibt Kernbrand in der Medienmitteilung.



Nachhaltigkeit und Exklusivität hätten zwar ihren Preis, dafür bekomme so auch der eigene Wohn- und Lebensraum eine unverwechselbare Einzigartigkeit verliehen, heisst es weiter. Und am Schluss landen weniger Möbel im Müll, sondern können im besten Fall sogar an die nächste Generation weitergegeben werden. (pd/nil)