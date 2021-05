Zalando will mit einer neuen Beauty-Kampagne die Schönheit der Schweizer und Schweizerinnen feiern, denn zusätzlich zu dem grossen Modesortiment hat Zalando sein Beauty-Sortiment im Dezember 2019 auf den Schweizer Markt gebracht. Nun will das Unternehmen für das Jahr 2021 hier einen besonderen Fokus legen, «um die erste Anlaufstelle für Beauty-Inspiration und Shopping zu sein», wie es in einer Mitteilung heisst.

Dafür hat das Zürcher Virtue Büro eine lokale Awareness-Kampagne geschaffen. Unter dem Motto «Beauty for every you» feiern die Kreativen die vielen verschiedenen Gesichter und Facetten von Menschen in der ganzen Schweiz.

Die Kampagne wird in der gesamten Schweiz multimedial mit lokal produzierten Assets zu sehen sein. (pd/eh)