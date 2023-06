Der Art Directors Club of Europe (ADCE) fusioniert mit The One Club for Creativity (TOCC), um den europäischen Kreativen mehr Visibilität, Wachstum und Vernetzung auf internationaler Ebene zu ermöglichen, wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem erhalten durch den Zusammenschluss die Mitglieder von ADCE, darunter auch ADC Switzerland, Zugriff auf diverse Programme von TOCC.

ADCE unterstützt nun als europäische The-One-Club-Niederlassung Projekte wie den Executive Creative Summit und das One-School-Programm und erweitert das Portfolio Night nach Europa. Dafür weitet ADCE die Reichweite seine Programme wie Creative Express und Agency Exchange aus.

ADCE in Global Creative Rankings

Einer der Vorteile für den ADCE ist gemäss Mitteilung die Einbeziehung der ADCE-Preisträger in die The One Club Global Creative Rankings. Die Global Creative Rankings werden nun die Punkte von The One Show, den globalen ADC Annual Awards, ADCE Awards, One Asia Creative Awards, The One Club US Chapter Awards und Type-Directors-Club-TDC-Wettbewerben zusammenlegen.

Die Mitgliederstruktur und die Programme der beiden Organisationen bleiben unverändert, und die Vorteile werden im Zuge der Entwicklung neuer gemeinsamer Programme integriert, heisst es weiter.

Die beiden gemeinnützigen Clubs vereinen ihre Bemühungen, den Wert der Kreativität zu fördern, die Branche voranzubringen und die Reichweite und Wirkung ihrer vielfältigen Programme zu erhöhen, die durch die Einnahmen aus den Wettbewerben ihrer Auszeichnungen finanziert werden. (pd/yk)