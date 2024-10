Publiziert am 15.10.2024

Der Frauenfussball Club Zofingen (FFCZ) will neue, junge Spielerinnen gewinnen und die Sichtbarkeit in der Region erhöhen. Die Cutout Studio GmbH ist für die Umsetzung der Kampagne verantwortlich, heisst es in einer Mitteilung.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen drei animierte Werbespots, welche die Region, die Leidenschaft und den Teamgeist des Frauenfussball Club Zofingen zum Ausdruck bringen.

Ergänzt werden die Spots durch zwei auffällige Plakate, die an regionalen Plakatstellen, Schulen, Läden und Kulturzentren in der Stadt Zofingen und Umgebung zu sehen sind.

Für die Social-Media-Kanäle wurden zudem kurze Loop-Animationen entwickelt, die vom Verein und den Spielerinnen geteilt werden.

Als zentrale Anlaufstelle entwickelte das Cutout Studio eine neue Vereinswebsite, die sich laut Mitteilung «in der Gestaltung klar von anderen Vereinen abhebt». Über eine spezielle Landingpage für das Probetraining finden interessierte Spielerinnen alle wichtigen Informationen und können sich ganz einfach für ein kostenloses Probetraining anmelden.

«Es ist wichtig, dass wir gleich zu Beginn der Spots zeigen, dass es um Frauen und Fussball geht und dass der FFCZ ein reiner Frauenfussballverein ist», wird Philippe Moesch, Designer und Inhaber von Cutout Studio, in der Mitteilung zitiert. «Die vielen Anfragen für ein Probetraining zeigen, dass wir mit unserer Arbeit die junge Zielgruppe punktuell getroffen haben und den Frauenfussball in Zofingen weiter voranbringen können.»

Die animierten Spots sind ab sofort auf der neuen Website des FFC Zofingen zu sehen. (pd/cbe)