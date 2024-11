Publiziert am 05.11.2024

Weltweit wurden bisher rund fünf Milliarden Tonnen Plastik in der Umwelt entsorgt. Das Material findet sich in den Meeren, in der Natur und als Mikroplastik auch im menschlichen Körper. Die Recyclingquote liegt bei zehn Prozent des gesamten Plastikmülls, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die von der Agentur Rebel Communication konzipierte Kampagne zeigt eine futuristische Inszenierung und informiert über Möglichkeiten zur Plastikreduktion im Alltag. Parallel dazu engagiert sich Greenpeace auf politischer Ebene: Die Organisation wird bei den Verhandlungen zum globalen Plastikvertrag im November präsent sein, wenn Staats- und Regierungschefs über internationale Massnahmen gegen die Plastikverschmutzung beraten.

Mit national ausgespielten Ads, Inseraten und E-Mails sowie Social-Media-Marketing mobilisiert Greenpeace Schweiz die Bevölkerung, um ihren Plastikkonsum im Alltag zu reduzieren und Druck auf die Schweizer Delegation der internationalen Verhandlungen zu machen.

(pd/cbe)