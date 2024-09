Publiziert am 09.09.2024

Zwischen Juli und September 2024 erreichten 18 Beiträge für die Influencerkampagne «Gatorade fuels you forward» auf Instagram und TikTok 1,5 Millionen Videoaufrufe, schreibt die Agentur House of Influence in einer Mitteilung. Ziel der Kampagne war es, Gatorade als Love Brand zu etablieren und als go-to Getränk bei Sportlerinnen und Sportlern zu verankern.

Das Briefing sowie die Beiträge wurden nach internationalen Best Practices zur Werbewirkung erstellt. Dies beinhaltete unter anderem schnelle Schnitte sowie klare Vorgaben zu wann und wie Gatorade am besten in den Content integriert wird, so die Agentur weiter.

Um die Vielfalt von Gatorade zu zeigen, hat sich die Agentur House of Influence für Influencerinnen und Influencer aus insgesamt sieben verschiedenen Sportarten entschieden: Tennis, Tanz, Cheerleading, Kick-Boxen, Schwimmen, Leichtathletik und Fussball. Dadurch wurde eine breit gefächerte Zielgruppe erreicht. Doch auch unter den Influencerinnen und Influencern kam es zu einer Zusammenarbeit. Der sechsfache Kick-Box Weltmeister Janosch Nietlispach und der Tennisspieler Dave Staeubli zeigen sich gegenseitig ihre Sportarten und trainieren gemeinsam.

Der sportlich aufregendste Moment der Kampagne: Der Westschweizer Noam Yaron plante die 180 Kilometer lange Strecke von Calvi auf Korsika nach Monaco als erster Mensch ohne jegliche Unterstützung zu durchzuschwimmen. Dabei würde er 60 Stunden ununterbrochen schwimmen. Ohne Pause an Land oder auf dem Boot. Am 24. August startete er vom Hafen von Calvi. Jedoch musste er nach 100 Kilometern seinen Versuch, wegen unerwarteter Strömungen und Gegenwind, abbrechen.

Unter dem Claim «Gatorade fuels you forward» zeigten alle acht Influencerinnen und Influencer ihre persönlichen Höchstleistungen und Ziele. Leichtathletiksportlerin Caroline Agnou gab einen Einblick in ihr tägliches Training. Die Cheerleaderin und Läuferin Toni Macaroni teilte ihre Vorbereitungen auf ihren ersten Halbmarathon sowie einen Tag aus dem Cheerleading-Camp in Barcelona und die Fussballerin Eleni Rittmann gewährte ihrer Community einen Einblick in ihre Trainingseinheit.

Die Reels und TikToks erreichten während der Kampagnenlaufzeit insgesamt 1,5 Millionen Videoaufrufe. (pd/wid)