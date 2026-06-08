Publiziert am 08.06.2026

Die Kampagne zeigt Nussbaum-Mitarbeitende, die das neue Presssystem wie ein Neugeborenes bestaunen. Die Motive – realisiert mit Fotograf Jonathan Heyer als Foto und Bewegtbild – laufen auf digitalen Kanälen, am Verkaufspunkt, in Print sowie als Direct Mailing.



«Wir wollten den Launch nicht einfach kommunizieren, sondern emotional inszenieren», lässt sich Raul Serrat, CCO House of Communication Zurich, in einer Medienmitteilung zitieren.

Mit «Optipress Industry» erweitert der Oltner Sanitärtechnik-Hersteller sein bestehendes Presssystem-Sortiment in den Industriebereich. Technische Details zum Produkt selbst nennt die Mitteilung nicht. (pd/nil)