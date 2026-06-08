Die Kampagne zeigt Nussbaum-Mitarbeitende, die das neue Presssystem wie ein Neugeborenes bestaunen. Die Motive – realisiert mit Fotograf Jonathan Heyer als Foto und Bewegtbild – laufen auf digitalen Kanälen, am Verkaufspunkt, in Print sowie als Direct Mailing.
«Wir wollten den Launch nicht einfach kommunizieren, sondern emotional inszenieren», lässt sich Raul Serrat, CCO House of Communication Zurich, in einer Medienmitteilung zitieren.
Mit «Optipress Industry» erweitert der Oltner Sanitärtechnik-Hersteller sein bestehendes Presssystem-Sortiment in den Industriebereich. Technische Details zum Produkt selbst nennt die Mitteilung nicht. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei R. Nussbaum AG: Ivana Covella (Leitung Marketing-Kommunikation & PR), Claudia Schwarzer (Teamleiterin Marketing-Kommunikation & PR ), Geraldine Cairoli (Projektmanagement Marketing-Kommunikation & PR), Raphael Suter (Produktmanager Installationstechnik Sanitär); verantwortlich im House of Communication Zurich: Nadja Tandler (Art Direction), Michael Winnicki (Grafik, Motion Design), Peter Liptak, Thomas Lüber (Text), Micha Seger (eCD), Sylvia Kohler (Group Account Direction), Christoph Bögli (Account Director), Barbara Häne (Polygraphie), Raul Serrat (CCO), Pablo Koerfer (CEO); Fotografie und Bewegtbild: Jonathan Heyer; Producing: Sebahat Film+Foto GmbH.