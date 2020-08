Freundliche Grüsse: Geld für einmal ganz anders erklärt

Mit einer neuen und frischen Always-On-Content-Strategie strebte UBS Schweiz an, das Auftreten ihrer Dach-Kommunikation gegenüber der Zielgruppe zwischen 15 und 25 Jahren neu und relevant aufzuladen. Mit dem neuen Online-Magazin «Young» werden nun die beiden jungen UBS-Zielgruppen «Campus» und «Generation» vereint angesprochen. Dafür wurde die Kreativagentur Freundliche Grüsse mit der Ausarbeitung der UBS-Young-Tonalität, sowie der Entwicklung einer völlig neuen Visualität aller Content-Elemente und Distributionskanäle beauftragt, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Essenziell dabei war demnach eine Mobile-First-Herangehensweise. So wurden in einem ersten Schritt prägnante Ad-Formate für Instagram, Snapchat und Reddit kreiert. Mit einem «mutigen visuellen Auftritt und treffenden Headlines» werden die Ads von «Young» unverkennbar gemacht, schreibt die Agentur.

«In der Ansprache junger Zielgruppen tun sich gerade etablierte Unternehmen traditionell schwer. Der Grat zwischen zu förmlich und zu bemüht ist schmal», wird Daniel Fischer, Head of Marketing Switzerland bei UBS, in einem LinkedIn-Beitrag zitiert. «Junge Menschen haben und nehmen sich keine Zeit, einen langen Artikel nach den wichtigsten Fakten zu durchforsten. Es passiert viel und es passiert schnell. Unser Content ist also leicht verständlich und visuell.»

Bei der richtigen Tonalität gehe es nicht darum, exakt dieselben Worte wie die Zielgruppe zu nutzen, so Janine Sonderegger, Head of Content bei Freundliche Grüsse, gegenüber persoenlich.com. «Sondern es geht darum, die Anliegen und Interessen einer Generation zu kennen. Wenn man sich in die Zielgruppe hineinversetzen kann, dann klappts auch mit der Authentizität.»

Unkonventionelle Illustrationen

Die Tonalität wie auch der visuelle Charakter werden auf der Content-Plattform «Young» weitergeführt: Ein Zusammenspiel von unkonventionellen Illustrationen und Fotos, welche für jeden Inhalt spezifisch erarbeitet werden, machen diese Welt erlebbar. «Young» greift zielgruppengerechte und relevante Themen auf – kurz, prägnant und immer mit einem Bezug zum Umgang mit Geld. So werden Fragen wie «Wer bezahlt eigentlich beim ersten Tinder-Date?», «Wie viel Trinkgeld soll man eigentlich geben?» oder «Wie umsatzstark ist Vintage Fashion?» schlüssig beantwortet, heisst es weiter. Denn UBS wisse, wovon sie spreche und habe für jede Fragestellung die passende Lösung parat.



Verantwortlich bei UBS Schweiz: Daniel Fischer (Leiter Marketing Region Schweiz), Oliver Vedolin (Leiter Digital Marketing & Communication), Alessandro Monsurrò (Leiter Marketing Personal Banking & Wealth Management CH), Joël Frey (Leiter Digital Communication), Sascha Meißner (Content Marketing Spezialist), Martha Braide (Fachverantwortliche Marketing Personal Banking & Wealth Management CH), Regula Brechbühl (Fachverantwortliche Strategic Initiatives & Brand Management), Rebecca Aebli (Digital Marketing Spezialistin), Julius Wiedemann (Digital Marketing Spezialist); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor, Manuela Brunner (Gesamtverantwortung), Janine Sonderegger (Head of Content) Mara Schwegler (Art Direction) Sebastian Blomgren, Jasmine Segginger (Beratung), Gabriel Hollington (Illustration). (pd/cbe)