Weihnachtswerbung 2022: Gemeinsam durch die Krise

Die Erste Group hat ihren animierten Weihnachtsspot für das Jahr 2022 mit dem Titel #believeinchristmas gestartet. Im Zentrum steht die Energiekrise, die diesen Winter alle beschäftigt. Die Botschaft lautet: Das Miteinander sorgt dafür, dass Weihnachten trotz allem besinnlich wird.

Der Spot erzählt die Geschichte von einem Dorf, dem ein Bösewicht Weihnachten vermiesen will. Die mysteriöse Gestalt kappt Stromkästen und sabotiert Autotanks. Doch die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner lassen sich das Fest nicht verderben. Trotz Öl- und Strommangel halten sie sich mit dicken Schals warm und bleiben gut gelaunt. Es ist ein anderes Weihnachtsfest als jedes Jahr, doch auch dieses Jahr ist es ein Fest der Liebe und des Miteinanders, zeigt die Kampagne #believeinchristmas.

Für die kreative Umsetzung des Spots ist Jung von Matt Donau verantwortlich. Dorian and Daniel von Zauberberg haben die Produktion übernommen, gemeinsam mit den Animateuren Able&Baker.

«Der diesjährige Werbespot richtet sich an uns alle und an die vielen Herausforderungen, mit denen wir als Gesellschaft gerade jetzt konfrontiert sind. Starke Gemeinschaften sind jene, in denen sich die Menschen in Zeiten der Not gegenseitig helfen. Das ist es, was wir mit #believeinchristmas zeigen wollen. Näher zusammenrücken – darum geht es an Weihnachten», sagt Mario Stadler, Head of Group Brand Management der Erste Group, laut einer Mitteilung.

Der Spot ist auf der Website der Erste Group sowie auf Facebook, YouTube und Twitter zu sehen.

Verantwortlich bei Erste Group Bank: Mario Stadler (Head of Group Brand Management), Martin Radjaby-Rasset (Advisor), Daniel Ratzenböck, Juraj Flimel Group Brand Management; verantwortlich bei Jung von Matt Donau: Werner Singer, Gerd Schulte Döinghaus (Creative Director), David Schneider (Copywriter), Gerd Schulte Döinghaus (Art Director), Katharina Höller, Anamarija Stojic (Client Service). (pd/mj)