Publiziert am 07.09.2026

Unter dem neuen Dach «Die Schweizer Hilfswerke» entwickelte die Berner Agentur Kargo Kommunikation die strategischen Grundlagen, die Marke und die Kampagne für diesen Zusammenschluss. Das sei «eine Brancheninitiative, die in der Geschichte der humanitären Schweiz ohne Vorbild ist», steht in einer Medienmitteilung. Mit dabei sind Hilfswerke und NGOs von A wie Adra über C wie Caritas und Comundo bis zu T wie Terre des Hommes und W wie World Vision.

Kargo hat für die verschiedenen Organisationen mit unterschiedlichen Profilen und Eigeninteressen ein gemeinsames Narrativ, eine Positionierung und eine Tonalität herausgearbeitet. Dabei verzichtete die Agentur bewusst auf Betroffenheitsrhetorik und Alarmismus und setzte stattdessen auf Haltung und Zuversicht, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Kampagne stellt Pressefotografien aus Krisenregionen grossformatiger Plakatschrift gegenüber und ordnet sie den drei Werten Halt, Mut und Hoffnung zu. Die Logozeile der beteiligten Organisationen am Plakatboden dient dabei als inhaltliches Argument für Zusammenhalt. Seit August ist die Kampagne unter dem Motto «Halt in haltlosen Zeiten» im öffentlichen Raum sowie auf der Landingpage swiss-ngo.ch zu sehen, wo laut Mitteilung auch ein eigens produziertes Erklärvideo als Hero-Element dient. Sie läuft laut Mitteilung bis 2029. (pd/nil)