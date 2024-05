Publiziert am 02.05.2024

«Take it to the Extrême» lautet das Motto der «Extrême»-Cornets von Froneri – und genauso hat die im House of Communication beheimatete Agentur Serviceplan Suisse die TV-Spots im letzten Jahr lanciert (persoenlich.com berichtete). Für die Einführung der neuen Sorten «Lemon Cheesecake» und «Choco Caramel» wurde jetzt nochmals eine Schippe daraufgelegt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die neuen Sorten wèrden ebenfalls mit cremigem Glace und knuspriger Waffel überzeugen – würden aber zusätzlich mit einer Produktinnovation überraschen: die Cornetspitze sei nämlich mit Lemon- respektive Caramelsauce aufgefüllt und sorge so für «den zusätzlichen Genusskick». Das überraschende Genusserlebnis wurde adäquat verfilmt: mit knallig bunten Bildern, in denen sich ein langweiliger Tankstellenshop auf einmal in einen pulsierenden Club verwandelt. Oder in einem gewöhnlichen Waschsalon auf einmal nicht nur Wäsche, sondern auch das Tanzbein geschwungen wird. Immer getreu dem Insight, dass Glace geniessen glücklich macht und so auch die Sicht auf die Welt verändern kann. Dies widerspiegelt sich in den beiden TV-Spots sowie den Key-Visuals, die ebenfalls aus dem House of Communication kommen.

Da die Kampagne nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Frankreich, Spanien und Israel lanciert wird, galt es in den Filmen auch, die unterschiedlichen Ansprüche zu berücksichtigen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die beworbenen «Extrême»-Cornets verfügen nämlich in jedem Markt über eine eigene Rezeptur und Verpackung, was eine hohe Flexibilität und grosse Detailgenauigkeit voraussetzte. Die Filme mussten so aufgebaut werden, dass sämtliche Aufnahmen der Cornets und der Packshots ausgetauscht werden können. Dabei galt es jedoch, die Dynamik und den Flow der einzelnen Szenen nicht zu verlieren und das für «Extrême» typische Lebensgefühl übermitteln zu können.

Die von Stories produzierten Werbespots sind jetzt im TV und online zu sehen. Zusätzlich zu den Filmen wurde Content für Social Media umgesetzt. Megaposter und Out of Home ergänzen die Kommunikationskanäle der Kampagne. Die Mediaplanung für die Ausstrahlung im Schweizer Markt stammt von der Agentur Mediaplus Suisse, die Teil der Serviceplan Gruppe Schweiz ist und bereits seit 2022 für Froneri auf allen Kanälen Glaces in Szene setzt. (pd/cbe)