McCann Worldgroup: George Clooney ermittelt für Nespresso

Publiziert am 14.01.2025



Der 60-sekündige Werbefilm, der ab Mittwoch weltweit ausgestrahlt wird, spielt in einem luxuriösen Zug. Eine von Camille Cottin gespielte Erbin meldet den Diebstahl ihrer wertvollen Nespresso-Kaffeekapseln. Als «Detektiv George» verfolgt Clooney die Spuren bis in die Zugküche, wo er auf die von Eva Longoria verkörperte Chefköchin und ihre von Kim Go Eun gespielte Sous-Chefin trifft.

Für die kreative Umsetzung zeichnet sich die McCann Worldgroup verantwortlich, während Hogarth Worldwide die Produktion übernahm, wie es auf Anfrage von persoenlich.com hiess. Regie führte Grant Heslov, der bereits mehrere Nespresso-Kampagnen mit George Clooney inszeniert hat. Gedreht wurde in den historischen Cinecittà-Studios in Rom.

Für Longoria ist es laut einer Mitteilung die erste Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Freund Clooney in einer Nespresso-Kampagne. Cottin kehrt für eine weitere Zusammenarbeit mit der Kaffeemarke zurück, während Kim Go Eun ihre Premiere in einer globalen Nespresso-Kampagne feiert.

Die Werbekampagne wird im Laufe des Jahres 2025 über verschiedene Kanäle ausgespielt: im Fernsehen, online, in sozialen Medien und in den Nespresso-Boutiquen.

Nespresso, mit Hauptsitz im schweizerischen La Tour-de-Peilz, ist in 93 Märkten aktiv und beschäftigt über 14'000 Mitarbeitende. (pd/cbe)