Die in 49 Ländern ausgerollte Multimedia-Kampagne fokussiert auf die Produktbereiche «Kitchen» und «Cleaning», steht in einer Medienmitteilung von Miele. Im Zentrum stehen «emotionale Bildwelten», die mit technischen Innovationen wie der Selbstreinigungsfunktion bei Dampfbacköfen oder dem Dosiersystem bei Geschirrspülern verknüpft werden.

«Das ganzheitliche Erlebnis von herausragender Wertigkeit, Performance und zeitlos-elegantem Design begeistert und inspiriert Abermillionen Menschen auf der ganzen Welt», wird Thorsten Brandt, Senior Vice President Brand and Customer Experience der Miele Gruppe, in der Mitteilung zitiert. Die Kampagne positioniere Qualität als «wahren Luxus und Alternative zur Wegwerfgesellschaft», schreibt Miele.In der Schweiz läuft die von der Kreativagentur Wieden+Kennedy Amsterdam entwickelte Kampagne seit September und noch bis Dezember 2024 über TV, Out-of-Home, Kino, Print und digitale Kanäle. «Unzählige Kundenfeedbacks bestätigen, dass unsere Kundinnen und Kunden in der Schweiz die aussergewöhnliche Qualität der Miele Produkte lieben und nichts anderes mehr wollen», wird Andy Oehrli, Director Marketing von Miele Schweiz, in der Medienmitteilung zitiert. Die Kampagne ziele darauf ab, neben der Bindung bestehender Kunden auch neue Zielgruppen zu erschliessen.«Miele ist bekannt für die Herstellung von Geräten mit einem einzigartig hohen Qualitätsstandard. Wir wollten mit dieser Kampagne eine Geschichte darüber aufbauen, wie sich diese aus Sicht der Konsumenten anfühlt», kommentierten Ramona Todoca und Edouard Olhagaray, Kreativdirektoren bei Wieden+Kennedy Amsterdam, ihre Kampagne. (pd/nil)