Bei Kreisvier Communications tut sich was: Per 1. Juli 2020 übernimmt Michael Schmidt die Leitung der Kreation und verstärkt die Geschäftsleitung in der Funktion des Chief Creative Officer (CCO), wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Zuvor war er jahrelang bei Scholz & Friends Berlin und zuletzt als Creative Director und Partner bei Wirz Communications erfolgreich tätig. Zusätzlich zu seiner Kreations- und Konzeptionsstärke bringt er laut Mitteilung Erfahrung im Bereich Retail mit.

Ebenfalls ab sofort ist Alexandra Kellenberger als Managing Director (MD) im Einsatz. Mit ihr in dieser neuen Funktion, Thomas Bauer als Chief Technology Officer (CTO) und Michael Schmidt als Kreativchef sei das Geschäftsleitungsteam um CEO Christian Jost bestens aufgestellt für die Zukunft, wie die Agentur abschliessend schreibt. (pd/lol)