2023 feiert Jelmoli sein 190-jähriges Bestehen. Das von Johann Peter Jelmoli 1833 gegründete Traditionswarenhaus an der Seidengasse gehört zu den ältesten Warenhäusern der Welt.

Wie sehr Jelmoli sich mit den persönlichen Geschichten seiner Kundschaft identifiziert, erzählt die Kreativagentur Mona und Mateo mit der Jubiläumskampagne «Full of Stories», wie es in einer Mitteilung heisst. Dafür werden die ikonischen, Jelmoli-grünen Einkaufstaschen zum zentralen Element. Denn nicht nur deren Inhalt, sondern auch deren Eigentümerinnen und Eigentümer tragen zur Legendenbildung des Department Stores bei. Die Kampagne zeigt deshalb Menschen in ihrem Alltag, die kurz zuvor noch bei Jelmoli einkaufen waren – und nun ihre ganz eigenen Geschichten damit erleben.

Zusätzlich zur Awareness-Kampagne hat die Agentur auch das Jubiläums-Key-Visual entworfen und gestaltet. Das grüne Fabelwesen sei eine Reminiszenz an den Zürileu und drücke somit seine Verbundenheit zur Stadt und deren Einwohnerinnen und Einwohnern aus, heisst es weiter. Gleichzeitig steht das Key-Visual für eine aufregende Grandezza, mit der Jelmoli seine Kundschaft seit jeher begeistert.

Die Arbeit von Mona und Mateo für Jelmoli umfasst Plakate, Schaufenster- und Verkaufsflächen-Design sowie Online Massnahmen und Instore-Werbemittel und ist für die gesamte Dauer des Jubiläums im Einsatz.

Verantwortlich bei Jelmoli: Cécile Moser (Leitung Marketing & Kommunikation), Carmen Hirzel (Content Lead), Martina Piechocinski (Digital Marketing & Campaign Management). Verantwortlich für Konzept und Umsetzung bei MONA UND MATEO: Lesley Ryffel, Boris Stoll, Nicolas Peter, Nicole Waldis, Luc Sohm, Tabea Ott, Hannah Mey, Mona Fluri, Mateo Sacchetti. Fotografie: Marc Asekhame. (pd/wid)