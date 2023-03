Thjnk Zürich: Geschichten von zwei Nachwuchs-Snowboardern

Grosse Träume brauchen ein bisschen Support – das war die Botschaft der Sunrise Imagekampagne, die im Oktober 2022 on air ging. Sie läutete die erste Wintersport-Saison von Sunrise als Hauptpartner von Swiss-Ski ein. Zum Abschluss folgen nun Content-Stories über zwei Nachwuchs-Snowboarder und ihre Teams, die diese Botschaft belegen.

Unter dem Titel «Stories of Rising Teams» erzählen Para-Snowboarder Aron Fahrni und sein Trainer Silvan Hofer wie sie mit guten Leistungen zeigen wollen, dass man auch mit Handicap etwas Kompetitives leisten kann, das inspiriert, schreibt die verantwortliche Agentur Thjnk Zürich in einer Mitteilung. Freestyle Snowboarder Jonas Hasler wird von seinen Eltern trainiert. Wann diese sein Talent erkannten und wohin es ihn bringen soll, verrät ihre Geschichte.

Die beiden Athleten sind Teil des Nachwuchsprogramms «Sunrise Rising Stars», das zehn Nachwuchs-Athletinnen und -Athleten mit einem Einjahresvertrag und einem Kopfsponsoring ausstattet. Die finanzielle Unterstützung hilft den Nachwuchstalenten beim nächsten Schritt in ihrer vielversprechenden Karriere.

Mit dem Content-Format «Stories of Rising Teams» führt Sunrise die Content-Serie «Stories of Rising People» fort, die sie im Zuge der Neupositionierung von «Dream Big. Do Big.» begonnen hat.

Verantwortlich bei Sunrise: Andreas Caluori (Senior Director Brand Development, Consumer Marketing & Sponsoring), Anna Leutar (Head of ATL & Brand Campaigning), Tenzin Samden Khangsar (E-Marketing & Digital Communications Manager), Nicola Caviezel (Marketing Manager Sponsoring); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Artur Deyneuve (Creative Direction), Maira Weidmann (Text), Luca Stancheris, Fabian Esslinger (Art Direction), Andrea Bison (GF Beratung) Claudia Ziltener, Anoushé Dastmaltschi, Michaela Bossard (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie); Externe Partner: Jensen + Heitz GmbH (Produktion), Laurids Jensen (Regie & Foto), Stephanie Heitz (Producer), Nicolas Heitz (DOP) Sir Mary: Fabian Habisreutinger, Kevin Schaelchlin (Media). (pd/wid)