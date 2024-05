Publiziert am 17.05.2024

Die Migros ist mit einer weiteren Promotion zurück: Ein Handy-Game mit einem Match-3-Spiel-prinzip, bei dem über 300'000 Preise verteilt werden. Und mit jedem Migros-Einkauf kommen die Gewinne noch näher, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Werbeagentur ESE Agency habe dafür ein ganzheitliches Kommunikationskonzept geschrieben. Das Campaigning habe unter anderem das Botschafts- und Gestaltungskonzept, wie auch die kreative Social-Media-Strategie umfasst. Das Ziel dabei: den sommerlichen Spielspass einzufangen – und visuell auf den verschiedenen Kanälen wiederzugeben.

Die Inspiration hinter dem Key-Visual ist die knallige und dynamische Welt der Handy-Spiele, wie es weiter heisst. Herzige Migros-Produkte würden der Promotionskampagne ihr «Gesicht» leihen. Wer genau hinsehe, erkenne in vielen der Werbemittel liebevolle Produkt-Illustrationen wie die ikonische Vanille-Glace oder den beliebten Eigenmarken-Ice-Tea. «Die Kampagne schaffte es, die abgedrehte Gaming-Welt mit einer der Sympathiemarken schlechthin zu verknüpfen und so das farbenfrohe Abenteuer zu kommunizieren – ein Balance-Akt», wird Creative Director und Gründer von ESE Agency, Elia Binelli, in der Mitteilung zitiert.

«Migros Play & Win» ist seit Dienstag spielbar. (pd/cbe)