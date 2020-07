Führungswechsel: Geyst verzichtet künftig auf einen CEO

Die Partner der Zürcher Werbeagentur Geyst haben die Geschäftsleitung ihrer Firma neu gestaltet. Sie übergeben die operative Leitung per August 2020 an Tanja Birrer (Beratung), Reto Odermatt (Kreation), Séverine Reich (Realisation) und Stephan Clavadetscher (Finanzen/Infrastruktur). Mit designstarken, massgeschneiderten Lösungen will die Agentur weiterhin im Markt begeistern und «ihre Geschäftspartner aktiv bei der erfolgreichen Markenentwicklung und Markenführung begleiten», wie es in einer Mitteilung heisst.

Getreu der Philosophie «umsetzungsstark, agil, kollaborativ» habe die neue Geschäftsleitung explizit darauf verzichtet, sich auf einen CEO festzulegen: «Sie führt und repräsentiert das Unternehmen als Kollektiv.»

Geyst beschäftigt am Standort Zürich-Altstetten 35 Mitarbeitende. (pd/eh)