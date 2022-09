Am 1. Oktober 2022 werden die roten und orangen Einzahlungsscheine endgültig durch die QR- Rechnung ersetzt. Six lanciert im Auftrag des Finanzplatzes Schweiz eine nationale Publikumskampagne, mit welcher nochmals nachdrücklich zur Umstellung aufgerufen wird.

Unter dem Motto «Abpfiff für den Einzahlungsschein» hat Farner für Six eine multimediale Publikumskampagne entwickelt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Diese soll Privatpersonen und Entscheidungsträger in Unternehmen nochmals darauf aufmerksam machen, dass per Oktober 2022 Zahlungen mit den herkömmlichen Einzahlungsscheinen nicht mehr möglich sein werden.

Um bei einer heterogenen Zielgruppe in allen drei Landessprachen schnell für maximale Aufmerksamkeit zu sorgen, kommt Ex-Fussballtrainer Gilbert Gress als Testimonial zum Einsatz. Mit Umsetzungen auf den Kanälen Radio, D/OOH, Digital Display und Social Media wird klargestellt, dass die Zeit der roten und orangen Einzahlungsscheine bald abgelaufen ist und dass die Zukunft der QR-Rechnung gehört.

Egal ob Privatperson oder Unternehmen - wer noch nicht auf die QR-Rechnung umgestellt hat, findet auf der Landingpage www.qr-rechnung.ch die wichtigsten Punkte zur Umstellung. Wer danach noch Fragen hat, findet über eine Suchfunktion das passende Finanzinstitut und wird bequem zu diesem weitergeleitet.

Auftraggeberin: Six; Konzeption, Kreation und Realisation: Farner Consulting Umsetzungspartner: Gian Paul Lozza (Fotografie und Regie); Sebahat FILM + FOTO (Production); Lorenz Wahl (Bildretouche); Cloudscape (Post), UKO (Sound Design); Tonstudios Z, Tom Wenger & Renzo D'Alberto (Radiospots); Detail Digital (Landingpage). (pd/wid)