ADC Switzerland: Gioia Bozzato geht nach zwölf Jahren

Publiziert am 18.09.2024

Nach zwölf Jahren beim ADC Switzerland wird Gioia Bozzato die Geschäftsführung an Hanna Jackl übergeben. «Ich durfte beim ADC vieles anreissen, mit aufbauen, bewegen, fördern, mitgestalten, zelebrieren und erneuern. Nun ist für mich die Zeit gekommen, etwas Neues anzupacken. Ganz unter dem Motto: ‹Believing something can make it happen›», wird Bozzato in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert.

Bozzato betont, dass es ihr eine Ehre war, gemeinsam mit zahlreichen Persönlichkeiten den Verein geprägt und die Kommunikationsbranche vorangebracht zu haben. Sie fügt hinzu, dass es für sie wichtig ist, dass ihr Platz mit der richtigen Nachfolge besetzt wird: «Es freut mich sehr, dass meine langjährige Mitarbeiterin Hanna Jackl in meine Fussstapfen tritt. Ich bin mir sicher, sie wird dieses Amt mit der gleichen Leidenschaft und demselben Engagement für die Sache betreiben.»

Seit 2012 führte Bozzato den ADC Switzerland zusammen mit drei Präsidien und einem engagierten Vorstand. Unter ihrer Leitung hat sich der Verein von einem einfachen Wettbewerb zur Auszeichnung guter Werbung zu einer Institution entwickelt, die Kreativität als Wert in der Gesellschaft und Wirtschaft verankert. Der ADC Switzerland zählt nun über 220 Mitglieder und kooperiert mit starken Partnern und Sponsoren, um sich in vielfältigen Bereichen zu engagieren. Dazu zählen nicht nur kreative Disziplinen, sondern auch die Integration der ehemaligen Account Planning Group Switzerland (APGS), Ausstellungen, die Creative Week sowie Kooperationen, etwa mit der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Erwähnt wird in der Mitteilung auch die intensive Nachwuchsförderung durch die Ad School und den ADC Young Creatives Award sowie die fortwährende Digitalisierung des Vereins. Der ADC Switzerland steht allen offen, die kreative Lösungen für kommunikative Herausforderungen und die Probleme der Zeit entwickeln möchten.

«Unsere Branche verändert sich rasant»

Hanna Jackl blickt positiv auf ihre neue Aufgabe: «Seit neun Jahren bin ich Teil des ADC-Teams und habe gesehen, wie’s mit Kreativität immer den Tick besser geht. Die Entwicklung des Clubs, mit all seinen Zu- und Abgängen, Erfolgen und Herausforderungen, geht weiter und ich freue mich über das Vertrauen des Vorstandes, in den ADC nun als Geschäftsführerin noch stärker involviert zu sein. Unsere Branche verändert sich rasant, aber eines bleibt konstant: Unser aller Anspruch an Qualität und Relevanz.»

ADC-Präsident Thomas Wildberger zeigt sich dankbar für Bozzatos Engagement und denkt an die Zukunft: «Ich bin ja schon seit einiger Zeit Mitglied, im Vorstand und jetzt ADC-Präsident und habe die Transformation des Vereins hautnah miterlebt. Die Entwicklung verknüpfe ich eng mit Gioia und bedauere, dass sie geht, weil sie ihre Funktion voller Hingabe ausgefüllt und in ihrer Ära grosse Loyalität zur Kreativbranche gezeigt hat. Ich verstehe aber, dass sie etwas Neues machen will, denn das ist genau das, was wir als ADC ständig proklamieren. Deswegen bedanke ich mich für ihren jahrelangen Einsatz und wünsche ihr alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich, dass mit Hanna eine neue Generation die Geschäftsführung übernimmt. Sie wird frische Impulse einbringen und den Verein weiterbringen.» (pd/cbe)