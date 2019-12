Visit Glarnerland: Glarner Winter macht sich in Zürich breit

Visit Glarnerland setzt während der Wintersaison 2019/20 auf die Stärken des Glarnerlands, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu gehören die Angebote der Bergbahnen und Skilifte in den Regionen Elm, Braunwald und Glarus Nord, aber auch der Vorteil der Nähe zum Raum Zürich.





Die gute Erreichbarkeit schlägt sich in der Standortwahl der Plakate durch – zum Beispiel am Zürcher Hauptbahnhof – und zeichnet sich durch die Botschaften der verschiedenen Sujets aus. So spielen die Slogans mit Worten wie «naheliegend» oder «unvergesslich» und mit Ausdrücken wie «günstig gelegen» oder «hin und weg».

Während die verwendeten Fotos die Schönheiten des Glarner Winters zeigen, zielen die Slogans auf die kurze und bequeme Anreise ab. Parallel zu den Plakaten führt Visit Glarnerland die Winterkampagne auch auf Facebook und Instagram. (pd/lol)