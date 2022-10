Komet: Glückskugel tourt durch die Schweiz

Die 1,5 Metern Durchmesser grosse LED-Kugel von Swiss Lotto kommt zuerst an der Olma und später in Deutschschweizer Einkaufszentren, an Publikumsmessen und Bahnhöfen zum Einsatz. Wenn es nach Swiss Lotto und deren Ideengeber Komet geht, soll sie das Schweizer Zahlenlotto wieder stärker ins Bewusstsein einer breiten Bevölkerung rufen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dementsprechend wurde die LED-Glückskugel in Zusammenarbeit mit den kreativen Machern der Form AG und den Programmierspezialistinnen der Detail AG als Hingucker umgesetzt – drehbar, spektakulär illuminiert und aus über 280’000 Lichtpunkten bestehend. So bewegt sie zusammen mit dem Swiss Lotto Promo-Team auch zufällige Passantinnen dazu, am Touchscreen stehen zu bleiben und spontan mit einem zufällig generierten Lottotipp mitzuspielen. Zu gewinnen gibt es ein Swiss Lotto Jahresabo.

Präsentiert wird diese Live-Marketing-Aktion wie gewohnt vom ebenso populären wie fiktiven Swiss Lotto Millionär Heini Sutter.

Verantwortlich bei Swisslos: Patrizia Heinimann (Produkt-Managerin Lottos), Alona Jovanovic (Leiterin Produkt-Management Lottos), Markus Fischer (Leiter Produkt-Management Lotterien), Sabrina Kury (Messen und Events); verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (CD), Daniel Müller (Text), Claudio Parente (AD/Grafik), Timo Brandt (DTP), Corinne Hert (Client Service Director), Sascha Schilt (Beratung), Luca Burkart (Beratung); Verantwortlich bei Form AG: Thierry Ingold (Leiter 3D), Timo Reber (3D), Patrick Olivari (3D), Nik Harbeck (3D), Sabrina Lüthi (Grafik/IT), Beat Hochstrasser (IT), Stefan Thomann (Projektleitung); verantwortlich bei Detail AG: Martin Oberholzer (Beratung), Timo Schaffner (Beratung), Wing Lung Choon (Programmierung), Fadi Nemr (CGI). (pd/mj)