Thjnk: Gordon Nemitz wird Head of Strategy

Gordon Nemitz, Co-CEO und Geschäftsführer Strategie der Thjnk Zürich, hat seit 1. Juli in der Thjnk-Gruppe zusätzlich die übergeordnete Verantwortung als Head of Strategy übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gordon Nemitz begann seine Laufbahn 1999 in Hamburg bei Scholz & Friends, 2001 wechselte er ins Planning bei &Equity. Weitere Stationen waren Jung von Matt in Hamburg und TBWA\Düsseldorf, bevor er 2008 zu Wirz in Zürich stiess. Dort leitete er knapp zehn Jahre als Mitinhaber die Strategie-Unit.

Nemitz war laut Mitteilung fünf Jahre Präsident der Account Planning Group Switzerland und ist heute im Vorstand des ADC Schweiz. Darüber hinaus ist er im Schulrat der Schweizer Ad School sowie Dozent an der Hamburger School of Ideas, der Hochschule für Wirtschaft in Zürich, der Hochschule Luzern sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«Diese neue, zusätzliche Aufgabe ist für mich eine Herzensangelegenheit», wird Gordon Nemitz in der Mitteilung zitiert. «Thjnk war schon immer eine Agentur-Marke, die der Strategie eine entscheidende Bedeutung zugemessen hat. Nun das strategische Produkt der gesamten Thjnk-Gruppe gemeinsam mit den Strateg:innen weiterentwickeln zu dürfen, macht mich sehr stolz.»

«Gordon hat in den letzten fünf Jahren am Standort in Zürich eindrücklich bewiesen, wie man Marken transformiert», so Armin Jochum, CEO von Thjnk. «Er ist ein brillanter Kopf und ein grossartiger Kollege, der konstant richtungsweisende Akzente in unserer Agenturgruppe gesetzt hat. Gordon bringt alles mit, was wir uns für die strategische Weiterentwicklung von Thjnk wünschen.» (pd/yk)