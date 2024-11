Publiziert am 13.11.2024

Die Effie Awards Switzerland feierten am Mittwochabend im Soho Zürich ihr 20-jähriges Bestehen. Der Grand Effie, die höchste Auszeichnung des Abends, ging an den Migros-Genossenschafts-Bund und die Wirz Group für ihre Kampagne «Oui zum Non: Ein Prost auf die Migros-Demokratie».

Die prämierte Kampagne thematisierte die Abstimmung über den Alkoholverkauf in Migros-Filialen. Die Jury würdigte dabei besonders, wie die Migros ein emotional aufgeladenes Thema kommunikativ bewältigte und dabei ihre Markenidentität stärkte. Die Kampagne wurde aus sechs Gold-Gewinnern für den Grand Effie ausgewählt.

Martin Baumüller von Geberit International betonte in seiner Laudatio die Verbindung von kreativer und strategischer Exzellenz in der Kampagne. Die Migros habe es verstanden, das traditionelle Alkoholverkaufsverbot und die damit verbundene Abstimmung in einer zeitgemässen Kommunikation aufzugreifen.

Insgesamt wurden an dem Abend elf Bronze-, sieben Silber- und sechs Gold-Effies verliehen (persoenlich.com berichtete). Durch die Veranstaltung führten Audrey Arnold, Geschäftsführerin von Leading Swiss Agencies (LSA), und Danijel Sljivo, CEO von Ammarkt.

Die Effie Awards zeichnen die effektivsten Marketing- und Kommunikationskampagnen in der Schweiz aus. (pd/cbe)