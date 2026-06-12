ADC Awards 2026: Grand Prix für «Ortsschilder»-Kampagne

Publiziert am 12.06.2026

Die Schweizer Kreativbranche hat ihren Jahreshöhepunkt gefeiert: Zum 50. Mal tagte die hochkarätige ADC-Jury und urteilte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über die kreativste Kommunikation der Schweiz. Mit 336 Einreichungen waren es rund 50 mehr als im Vorjahr. Am Dienstag wurden laut einer Mitteilung 62 Arbeiten als bronzewürdig eingestuft; sie schafften es damit in die Goldjury, die am darauffolgenden Tag in einer über zwölfstündigen Marathonsitzung die Silber- und Goldwürfel kürte.

Der Fachjury gehörten dieses Jahr Victoria Rispy, Head of Marketing bei 20 Minuten, und Laura Meyer, Managerin und ehemalige CEO der Hotelplan Group, als Gastjurorinnen an. Das 32-köpfige Gremium vergab insgesamt 43 Bronze-, 26 Silber- und zehn Goldwürfel, dazu einen «Student of the Year», einen Evergreen und einen Grand Prix.

Den Grand Prix – im Jubiläumsjahr der glänzende Höhepunkt – erhielt am Freitagabend «Ortsschilder» von Thjnk Zürich für die Migros Supermarkt AG. ADC-Präsident Thomas Wildberger erklärte: «50 Jahre ADC feiern wir mit der passenden Anzahl an Goldwürfeln. Wir vergaben zehn – so viele wie schon lange nicht. Nicht weil wir besonders grosszügig waren, sondern weil es schlicht und ergreifend wegweisende Arbeiten sind. Dass eine davon noch ein kleines bisschen mehr hervorsticht, ist die Krönung der diesjährigen Preisverleihung.»



Zehn Goldwürfel vergeben

Die Goldwürfel gingen an folgende Projekte:

«Ortsschilder» von Thjnk Zürich für Migros Supermarkt AG gewann auch Gold in den Kategorien «Plakate – Print» und «Kampagnen».

In der Kategorie «Social & Creators – Single Post» wurde «Grittibänz im Benz» von ESE Agency für Migros Supermarkt AG ausgezeichnet.



In der Kategorie «Design – Corporate Design» ging Gold an «Theater Neumarkt» von der Raffinerie für das Theater Neumarkt.



In der Kategorie «Film Craft» gewann «Let animals grow old» von Stories für Hiltl.



In der Kategorie «Art Direction – Film» ging Gold an «On Time» von SRG SSR Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft für die European Broadcasting Union.



In der Kategorie «Film – Langformate» brillierte «The Password» von Thjnk Zürich für Sunrise.



In der Kategorie «Promotion – Events» heimste «Zuhause auf der Schweizer Bühne» von SRG SSR Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft für die European Broadcasting Union Gold ein.



Und in den Kategorien «Plakate – Print» und «Plakate – Digital» ging Gold an «Die semantische Kampagne» von Digitec Galaxus für Digitec Galaxus.

26 Arbeiten erhalten Silber

Die Silberwürfel gingen an:

In der Kategorie «PR – Einzelarbeiten» an «A message from the Swiss President» von Wirz Group für Schweiz Tourismus .

. In der Kategorie «Direktmarketing» an «Billboard Workout» von Thjnk Zürich für Ochsner Sport .

. In der Kategorie «Promotion & Brand Experience – Public Space» an «ESC 2025: For everyone, with heart» von SRG SSR Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft für die European Broadcasting Union .

. In der Kategorie «Film Craft & Audio Craft – Film Craft» an «Finn und sein Papa» von Wirz Group für Migros Genossenschaftsbund .

. In der Kategorie «Social & Creators – Real-Time Response» an «Grittibänz im Benz» von ESE Agency für Migros Supermarkt AG .

. In der Kategorie «Design – Corporate Design» an «Klangwelt Toggenburg» von Studio Marcus Kraft für Klangwelt Toggenburg .

. In der Kategorie «Film – Film Langformate» an «Lager-Hits» von Digitec Galaxus für Digitec Galaxus .

. In der Kategorie «Film – Film Langformate» an «Let animals grow old» von Stories für Hiltl .

. In der Kategorie «Film Craft & Audio Craft – Film Craft» an «Mini Paul Smith» von Jung von Matt Limmat für Mini (BMW Group) .

. In der Kategorie «Fotografie – Corporate» an «Rosi Tales» von YAN–CO Studio für Wirtshaus Rosi .

. In der Kategorie «Promotion & Brand Experience – Promotionen» an «Swiss Schöggeli XXL» von Thjnk Zürich für Swiss International Air Lines Ltd .

. In der Kategorie «Fotografie – Corporate» an «Tablestories» von Patrik Fuchs für DD/COM .

. In der Kategorie «Film – Film Langformate» an «The Bank Job» von Leo/Publicis Groupe für Baloise .

. In der Kategorie «Plakate – Print» an «The Sacrifry» von TBWA\Switzerland für McDonald's Schweiz .

. In der Kategorie «Creative Media – Ambient» an «The Unmissable Jersey» von Havas SA für Adidas .

. In der Kategorie «Social & Creators – Community Building» an «Zweifel x Aromat» von Jung von Matt Limmat für Zweifel Chips & Snacks .

. In der Kategorie «Design – Editorial & Buchgestaltung» an «Hä? Magazin, The Complete Collection» von Studio Marcus Kraft für Rotpunkt Pharma .

. In der Kategorie «Design – Product- & Package Design» an «Independent Paper Show 2025» von Raffinerie AG für Independent Paper Show.



Doppelsilber ging an:

«The Password» von Thjnk Zürich für Sunrise in der Kategorie «Film Craft & Audio Craft – Film Craft» und in der Kategorie «Art Direction – Film».

in der Kategorie «Film Craft & Audio Craft – Film Craft» und in der Kategorie «Art Direction – Film». «Ortsschilder» von Thjnk Zürich für Migros Supermarkt AG in der Kategorie «Anzeigen – Kampagnen» und in der Kategorie «PR – Kampagnen».

in der Kategorie «Anzeigen – Kampagnen» und in der Kategorie «PR – Kampagnen». «Made in Switzerland» von SRG SSR Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft für die European Broadcasting Union in der Kategorie «Film – Music Video» und in der Kategorie «Art Direction – Film».

in der Kategorie «Film – Music Video» und in der Kategorie «Art Direction – Film». «Explodiere nicht» von Neu Creative Agency für Kinderschutz Schweiz in der Kategorie «Film – Online-Film» und in der Kategorie «Good – Einzelarbeiten».



Die weiteren Preise

Eine Besonderheit im Jubiläumsjahr war der «20 Minuten 50 Jahre ADC Award» (persoenlich.com berichtete). Dieser Sonderpreis wurde von der grössten Jury des Landes gewählt, den Leserinnen und Lesern von 20 Minuten. Martin Spillmann kuratierte die Auswahl, aus der ein Liebling hervorging: Die beliebteste Werbung der letzten 50 Jahre ist «Die Mobiliar» mit ihren humorvollen Schadensskizzen. Der Award ist ebenfalls ein Würfel und wurde von René Fehr gestaltet, Gründungsmitglied und Erfinder der ADC-Würfel.



Im Rahmen des bedeutendsten Kreativwettbewerbs der Schweiz werden Studierende und Absolventen von (Fach-)Hochschulen oder Privatschulen mit kreativem Schwerpunkt dazu aufgerufen, ihre besten Kreationen, Semester- oder Abschlussarbeiten einzureichen. Den «Student of the Year»-Titel erhielt Arno Thöni von der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) für «Lingua Eterna».



Für einen Evergreen muss man die Menschen über Jahre hinweg mit Werbung auf einem hohen Niveau unterhalten und in dieser Zeit vom ADC mehrmals ausgezeichnet werden. Den Evergreen-Preis erhielt «Roger Federer vs. Switzerland» von Wirz Group für Schweiz Tourismus – eine Kampagne, die mit dem grössten Star des Landes für ein nahezu selbstredendes Produkt warb, und das hollywood-like, wie es heisst.



Auch der persönlich-Verlag wurde ausgezeichnet, dies für die Produktion des goldenen ADC-Jubiläumsmagazins. Grafikerin Corinne Lüthi und Verleger Matthias Ackeret erhielten je einen transparenten Sonderwürfel.

Zwei neue Hall-of-Fame-Mitglieder

Der ADC nimmt ausserdem in den erlauchten Kreis der Hall of Fame zwei neue Mitglieder auf: Danielle Lanz und Markus Ruf. Die beiden haben laut Mitteilung die Schweizer Kreativbranche geprägt – sowohl in ihren einzelnen Karrieren als auch in ihrer gemeinsamen Agentur Ruf Lanz. Ihre Auszeichnungen füllen unzählige Jahrbücher.

Das Kreativfestival fand im Kraftwerk in Zürich statt, das für die Woche zum «Craftwerk» umfunktioniert wurde. Es startete am Montag mit einem Empfang beim Medienpartner 20 Minuten. Wildberger: «Das Ziel war, dass wir uns zum 50. etwas ganz Besonderes schenken, nämlich eine ganze Woche voller Inspiration, Inputs und Kreativität. Das wollen wir eben nicht nur uns schenken, sondern der gesamten Branche beziehungsweise allen, denen Kreativität am Herzen liegt. Deswegen wäre es ein noch grösseres Geschenk, wenn wir dieses Festival jedes Jahr in der Grössenordnung stattfinden lassen könnten.» (pd/cbe)



Den Medaillenspiegel der ADC Awards finden Sie hier.