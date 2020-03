TBWA\Zürich lanciert eine SMS-Kampagne und bietet den von Covid-19 betroffenen Kleinunternehmen Unterstützung an. «Wir möchten Firmen, die in der Krise sind und Hilfe suchen, mit kostenloser Beratung in Marketing und Kommunikation unterstützen», wird Agentur-CEO Matthias Kiess in der Mitteilung zitiert.

Die Agentur hat eine kleine digitale Kampagne entwickelt, die zielgerichtet Unternehmer und Marketingfachleute von KMUs anspricht und gratis Unterstützung anbietet. «Denn auch wir sind Teil der Schweizer Wirtschaft und haben grosses Interesse, den Schaden für uns alle möglichst klein zu halten und Solidarität erlebbar zu machen», sagt Kiess weiter. (pd/wid)