Salz and Water: Grellgrüner Vogel macht die Steuererklärung

Hunderttausende Schweizerinnen und Schweizer hätten in den letzten Wochen Onlinewerbung für Taxly und deren Maskottchen Roger gesehen – dem grellgrünen Vogel mit Sonnenbrille. Mit Taxly können Privatpersonen die Steuererklärung in zehn Minuten einreichen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

«Taxly hat bereits Tausende Anmeldungen für die digitale Steuererklärung erhalten. Dass wir als absoluter Newcomer so gut angenommen werden, übertrifft unsere Erwartungen und macht uns überglücklich», lässt sich Daniel Kershaw, CEO von Taxly, in der Mitteilung zitieren.

Für diesen Erfolg mitverantwortlich ist die Kreativ- und Digitalagentur Salz and Water aus Zürich Altstetten. «Von Konzeption über die Kreation bis zur Realisierung und Analyse stammt alles aus einer Hand. Mit so kurzen Entscheidungswegen können wir täglich testen und verbessern – und damit ein Maximum an messbarer Performance für Taxly erreichen», so Christian Schickler, Managing Partner von Salz and Water.







Gespielt wird die mehrsprachige Kampagne rein über digitale Kanäle wie Facebook, Instagram, Google Search und YouTube – Spielwiesen, mit denen sich das junge Team bestens auskennt, wie Managing Partner Frédéric Praplan sagt: «Wir sind einer von wenigen Facebook Premium-Partnern und zudem von Google zertifiziert – bei unserer Grösse ein echtes Unikum.»

Dass Qualität über Quantität geht, habe die junge Agentur bereits für national und international tätige Unternehmen bewiesen – darunter Electrolux, Givaudan, Endress+Hauser und ein Fussballclub aus der 1. Deutschen Bundesliga.







Verantwortlich bei Taxly: Daniel Kershaw; verantwortlich bei Salz and Water: Johannes von Gienanth, Alessio Rattazzi, Ala Ho, Meredith Suter, Apler Yagcioglu, Frédéric Praplan, Christian Schickler. (pd/lol)