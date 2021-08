Das Content-Herzstück der diesjährigen Grill-Kampagne auf den Social-Media-Kanälen von Coop stellt eine mehrteilige Bewegtbildserie dar. Dabei wird Bezug genommen auf den Sound des Grillierens, beziehungsweise aufs allgegenwärtige «Tsch Tsch» natürlich.

Die Grundidee: Ans Grillieren denkt man während dem Sommer überall, der Sound hat sich in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer längst etabliert. So sind verschiedene Alltagssituationen zu erkennen, bei denen die Protagonisten an «Tsch Tsch» erinnert werden und dadurch eine mentale Brücke zum munteren Grillplausch schlagen.

Auch sonst wurden von Monami zahlreiche Snack-Content-Dinge umgesetzt – und dies kanalübergreifend; mal per Infotainment-Ansatz, mal als Gamification-Piece. Der Content wurde etappenweise den ganzen Sommer lang auf sämtlichen Coop-Kanälen ausgespielt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Verantwortlich bei Monami: David Cappellini (Gesamtverantwortung), Tim Schaerer (Projektleitung), Frederic Droz (Projektleitung), Luis Balzer (Art Direction, Animation), Andrei Vid (Kreation), Nathalie Krebser (Illustration), Matthias Lahoda (Grafik und Animation), Olga Stuker (Grafik und Animation), Ralph Kooiman (Bewegtbild), Raphael Föhn (Bewegtbild), Raphael Benz (Animation); Produktion: Black Frame Studios (Tony Mola, Sämi Züger, Joel Müller, Oliver Gisin). (pd/cbe)