Der neue «ID. Buzz» und der neue «ID. Buzz Cargo» bieten Elektromobilität in einer neuen Dimension – mit innovativer Technologie, intelligenten Features und ganz viel Nachhaltigkeit. Die Ikone, der legendäre «Bulli», ist also als moderner, vollelektrischer Bus «endlich wieder zurück», wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Highlight der 360-Grad-Kampagne von KSP sei der TV-Spot, der den Kampagnenclaim «Great things start with a smile» auf den Punkt bringe. So freue sich sogar die Strasse selbst über den «ID. Buzz». Zudem feiert exklusiv in der Schweiz der Song «Fallin' in Love» des VW Nutzfahrzeuge Botschafters Pat Burgener seine Premiere als Soundtrack des TV-Spots und des Radiospots, wie es weiter heisst.

Die Kampagne von KSP umfasst nebst TV und Radio eine Vielzahl von Video- und Still-Assets für den Full-Funnel-Auftritt Digital und in Social Media. Zudem auch Printanzeigen sowie Händler- und POS-Werbemittel.

Last but not least: Dass die Ikone wieder auf der Strasse unterwegs ist, freut laut Mitteilung die ganze Schweiz. Habe doch der «ID. Buzz» eben erst und ganz kurz nach Markteinführung beim «Schweizer Auto des Jahres 2023» den dritten Platz bei der Publikumswahl belegt.

Verantwortlich bei VW Nutzfahrzeuge: Manuel Marchev (Head of Marketing), Marco Niggli (Teamleader Marketing Communication), Benjamin Menzi (Marketing Communication Manager), Jannine Müller (Trade Marketing Manager); verantwortlich bei KSP: Alba Rau (Art Direction), Céline Goldschmid (Grafik), Stephanie Waldvogel (Content Creation, Editing), Julian Riegel (Text), Uwe Schlupp (Creative Direction), Claudia Imholz, Sabine Reinemann (Beratung), Manuela Pasanen, Bianca Jäger (Produktion), Daniel Krieg (Strategie und Gesamtverantwortung); Jingle Jungle (Sprachaufnahmen und Ton); SLGH Zürich (Endfertigung TVC); Ansichtsache (Bildbearbeitung); MediaCom (Media); Swiss Online Publishing (Social Media). (pd/cbe)