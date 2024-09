Stuiq: Grosse Fussstapfen – buchstäblich

Publiziert am 23.09.2024

Die Kampagne vereint Tradition und Innovation des Schuhhauses Walder, das seinen 150. Geburtstag feiert. Das Motto lautet «Du bist das Grösste», heisst es in einer Mitteilung. Die bekannte Detailhändlerin mit 28 Läden in der Deutschschweiz wird in der sechsten Familiengeneration von den drei Geschwistern Daniel Walder, Martina Walder und Sandra Furger-Walder geführt.







Mit dem Ziel, Walder als modernen Fashion-Brand zu positionieren, hat Stuiq die breit angelegte Kampagne konzipiert und umgesetzt, die über verschiedene Offline- und Online-Kanäle hinweg Wirkung entfaltet. Auch die gesamte Filmproduktion wurde bei Stuiq komplett inhouse realisiert. Damit die Marke und ihr Jubiläum für die Kundinnen und Kunden erlebbar wird, gestaltet die Agentur auch verschiedene POS-Highlights. (pd/spo)