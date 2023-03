Thjnk Zürich: Grosser Support für die Visionen von Firmen

Als Full-Service Provider bietet Sunrise Business Firmen «nebst smarten Komplettlösungen in den Bereichen Mobile und Connectivity auch eine besonders persönliche Beratung», wie es in einer Mitteilung heisst. Dies sei ein wichtiger Erfolgsfaktor, wenn man Firmenkunden beim Erreichen ihrer Visionen unterstützen wolle. Und genau das ist laut Communiqué der Anspruch von Sunrise Business, die für «Dream Big. Do Big.» stehen.

Wie wichtig Sunrise Business die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ihren Firmenkunden ist und wie leidenschaftlich sie diese auf dem Weg zu ihren Zielen unterstützen, zeigt die neue Testimonial-Kampagne. In speziell entworfenen Sets wurden die Visionen von Patrick Maier, CEO von Sanitas Troesch, und von Florian Kienzle, Geschäftsführer von Zaptec Schweiz, erlebbar gemacht. Für Sanitas Troesch wurde eine Wohlfühloase aus ihren Küchen- und Badprodukten kreiert, beim Motiv für Zaptec Schweiz dreht sich alles um das Wachstum der E-Mobilität, das sie mit ihren Ladesäulen vorantreiben wollen.

In den Sets wurden sowohl die Keyvisuals fotografiert, als auch zwei Onlinevideos produziert. In diesen sprechen die Unternehmer im Detail über die Zusammenarbeit mit Sunrise Business und erklären, wie sie die Sunrise-Produkte beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. Für die taktischen Motive wurden Mitarbeitende der Testimonials in ihrem Arbeitsumfeld fotografiert.

Das Kreativkonzept wird über das ganze Jahr mit Fokusthemen ausgespielt. Der erste Themen-Flight widmet sich den Mobile-Produkten und bespielt Digital Out of Home, Anzeigen in der Sonntagspresse, Megaposter, Werbeflächen auf Golfplätzen sowie in Business-Lounges und natürlich Online Ads. Begleitet wird die Kampagne mit Content Marketing Elementen wie Social Media, Blogbeiträgen, Print- und Videoreportagen, sowie mit Events.

