Die Antwort: Grossstadt sucht grüne Daumen

Publiziert am 14.05.2024

Auch Grün Stadt Zürich bleibt vom Fachkräftemangel nicht verschont. Dabei sucht Grün Stadt Zürich motivierte Gärtnerinnen und Gärtner, die bereit sind, eine neue Herausforderung anzunehmen.

Beim Konzept der Kreativagentur Die Antwort steht der Grossstadt-Dschungel im Mittelpunkt, heisst es in einer Mitteilung. In der Kampagne stehen dabei Gärtnerinnen und Gärtner von Grün Stadt Zürich selbstbewusst in ihrer Stadt in Pose und zeigen, dass sie als Abenteurer für das Grün in Zürich alles tun.

Die crossmediale Kampagne wird digital und analog ausgespielt. Auch bei Events und Ausstellungen wird das Thema «Grossstadt-Dschungel» das zentrale Thema in der Kommunikation sein. (pd/spo)