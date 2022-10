Publicis Groupe: Grosszügiger Bonus für Mitarbeitende

Die Publicis Groupe meldet für das dritte Quartal 2022 ein Wachstum von 23,5 Prozent. Die weltweit tätige Agenturgruppe nimmt diesen Erfolg zum Anlass, den Mitarbeitenden mit einem Bonus im Umfang eines Wochenlohns «merci» zu sagen. Es ist laut einer Mitteilung das dritte Quartal in Folge, in dem die Gruppe ein zweistelliges Wachstum erreicht. Diese Zahlen seien gerade im Kontext der wirtschaftlichen und geopolitischen Lage überraschend und besonders erfreulich.

Der Wochenlohn-Bonus ist laut Communiqué «ein expliziter Dank für die Leistung, die Motivation und den besonderen Einsatz der Mitarbeitenden für die Kundinnen und Kunden in einem anspruchsvollen Marktumfeld». Weltweit profitieren so zirka 45'000 Mitarbeitende, in der Schweiz über 200.

Alexander Haldemann, CEO der Publicis Groupe Schweiz, sagt gegenüber persoenlich.com: «Unsere Ergebnisse sind die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es freut mich besonders, dass wir in der Lage sind, den Erfolg an unsere Mitarbeitenden weiterzugeben. Das aktuelle Umfeld – erst Pandemie, nun die geopolitische und wirtschaftliche Lage – ist anspruchsvoll und erfordert besonderen Einsatz. Das verdient Dank und Anerkennung.»

Das ist laut Mitteilung der zweite Bonus in diesem Jahr für die Mitarbeitenden der Publicis Groupe. Bereits im März habe die Gruppe einen Bonus in der Höhe eines Wochenlohns ausbezahlt. Anlass seien die besonderen Herausforderungen und die Flexibilität der Mitarbeitenden während der Pandemie gewesen. (pd/cbe)