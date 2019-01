Felix Partner Design: Gründe für das Leben in Romanshorn

Für die letzten freien Mietwohnungen der Überbauung «Witenzelg» in Romanshorn realisierte die ASW-Agentur Felix Partner Design «eine erfrischende Testimonial-Kampagne», wie es in einer Mitteilung heisst.

«Witenzelg Romanshorn» ist eine der grössten Minergiesiedlung im Kanton Thurgau mit 144 Miet- und 22 Eigentumswohnungen sowie 15 Ateliers/Lofts. Hierbei deckte Felix Partner den gesamten Prozess des Bauvorhabens ab: von der Projektentwicklung über das Immobilieninvestment zur Architektur bis hin zum Immobilienmarketing.

Die Kampagne sei simpel und damit bodenständig. Regional angelegt vermittelt sie auf «erfrischende, sympathische Art und Weise» Fakten und Gründe, warum man gerade in «Witenzelg Romanshorn» wohnen, beziehungsweise arbeiten soll, heisst es weiter.

Es wurde ein diversifizierter Kommunikationsmix umgesetzt: von klassischen Werbemitteln wie Plakate, Flyer und ÖV-Werbung über AdWords zu Facebook-Formaten, welche gezielt den regionalen Markt bearbeiten.

Das Besondere an der Website ist «Roomlab» sei der raffinierte Möblierungsplaner. Die Grundrisse lassen sich online nach den eigenen Vorstellungen möblieren. Man kann drehen, verschieben, messen, kombinieren und ausprobieren. Die so erstellten Möblierungspläne lassen sich abspeichern, ausdrucken und per Mail verschicken.

Verantwortlich bei Felix Partner Design, Zürich: Rahel M. Felix (CD), Franziska Durrer / Veruschka Müller Suter (Grafik), Veruschka Müller Suter (Beratung). (pd/cbe)