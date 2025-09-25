Publiziert am 25.09.2025

Die Krypto-Plattform Bitpanda lanciert eine neue Markenkampagne unter dem Claim «Wenn Krypto, dann Bitpanda». Die kreative Umsetzung von Serviceplan setzt auf filmische Bilder mit globalen Lifestyle-Botschaftern in Stadien und urbanen Kulissen.

Kern der Kampagne ist eine Markenaufwertung mit neuer visueller Identität. Diese dreht sich um einen grünen Raum als Symbol für Klarheit, Kontrolle und Möglichkeiten beim Investieren. Die Botschaft: Investitionen sollen dem Tempo, den Bedürfnissen und der Denkweise jedes Einzelnen entsprechen.

Die neue Kampagne baut auf der bereits im August mit Brandpulse entwickelten Markentransformation auf. Damals führte Bitpanda den Slogan «Fast-track your financial freedom» ein und wechselte zu einem Design mit dunklem Grün und Silber. Ziel war der Wandel vom Start-up-Image zum globalen Finanz-Player mit Lifestyle-Charakter (persoenlich.com berichtete).

«Diese Kampagne ist unsere Einladung an alle, die bereit sind, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen», wird Eric Demuth, CEO von Bitpanda, in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. Das Unternehmen verbinde Hochleistungssport, persönlichen Stil und intelligentes Investieren.

Für die Produktion zeichnete Regisseur Carlo Oppermann verantwortlich, umgesetzt wurde sie von der deutschen Produktionsfirma 27km und dem Fotografen Alex Waltl. Musikalisch unterlegt sind die Spots mit «A$AP Forever» von A$AP Rocky.

Die Kampagne läuft ab dem 2. Oktober in der Schweiz über TV, digitale Medien, Aussenwerbung, soziale Medien und Performance-Marketing. Bitpanda verzeichnet laut eigenen Angaben über sieben Millionen Nutzer in Europa und bietet über 600 Kryptowährungen an. (pd/cbe)