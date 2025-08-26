Publiziert am 26.08.2025

Im Zentrum der Markentransformation steht der neue Slogan «Fast-track your financial freedom», der sich gezielt an die Generation Z und Millennials richtet, wie die Agentur Brandpulse schreibt.



«In der Zusammenarbeit mit Brandpulse ist es uns gelungen, eine fundamentale Transformation vom Krypto-Player mit Start-up-Ansatz hin zum globalen Finanz-Player mit Lifestyle-Charakter zu erreichen», wird Dominik Beier, Marketing-Chef von Bitpanda, in einer Medienmitteilung zitiert.

Das neue Design verwendet dunkles Grün und Silber als Hauptfarben. Logo, Schriftarten und Bewegtbild wurden modernisiert. Die Änderungen zeigen sich in der App, auf der Website und bei Sponsoring-Auftritten. Bitpanda unterstützt unter anderem den FC Bayern München, PSG und AC Milan sowie Tennis-, American Football- und Rugby-Veranstaltungen.

Der neue Markenauftritt startete im August 2025 zeitgleich mit dem Eintritt in den britischen Markt. Eine internationale Werbekampagne der Agentur Serviceplan begleitet die Einführung. (pd/nil)