Wunderman Thompson: Gummizugkrawatte für Geberit montiert

Geberit AquaClean steht für hochwertige Dusch-WCs, die den Po mit Wasser reinigen. Das neueste Produkt heisst Cama und lässt sich auf jeder bestehenden Toilette montieren – ohne Werkzeug. Darum ist Cama eine günstige und ideale Lösung, um beispielsweise ein WC in einer Miet- oder Ferienwohnung aufzuwerten. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Mach aus deinem WC ein Dusch-WC

Wie einfach das geht, zeigt die Kampagne von Wunderman Thompson mit bestärkenden Analogien aus dem Alltag. Für die einzelnen Schritte braucht man nämlich nur Handgriffe, die man schon kann.

Wer zum Beispiel einen Brief in den Briefkasten stecken kann, kann auch den Duschschlauch zwischen WC-Keramik und WC-Brille durchfädeln – und somit selbst ein Dusch-WC montieren.















Die Videos werden online sowie auf Social Media eingesetzt und durch Display Ads und Anzeigen ergänzt. Alle Werbemittel führen auf die Landingpage, wo es vertiefende Infos zum neuen Produkt gibt sowie ein simples How-to Video.







Verantwortlich bei Geberit AquaClean: Margit Harsch (Head Geberit AquaClean), Susanne Wyss (Marketing Campaign Manager), Selina Della Rossa (Content Manager); verantwortlich bei Wunderman Thompson: Michael Gallmann (Art Direction), Julia Staub (Text), Dimitri Pfeifer (Grafik), Ayleen Friedrich (Grafik), Samuel Wicki (ECD), Stephan Lanz, Anita Roll (Beratung), An Le (DTP), Marlon Perini (Programmierung); Filmproduktion: Eqal Visual Productions AG, Fabian Weber (Regie). (pd/lol)