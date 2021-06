Eine repräsentative Umfrage von Marketagent im Auftrag eines des grössten Immobilienentwicklers der Schweiz zeigt, dass 91 Prozent der Befragten, die zurzeit zu Hause arbeiten oder dies zumindest theoretisch könnten, dies auch künftig tun. 55 Prozent der Berufstätigen, bei denen Homeoffice möglich ist, möchten die Hälfte ihres Arbeitspensums oder mehr zu Hause arbeiten. Das bedeutet, dass zwischen ein und zwei Millionen Menschen in unserem Land in den nächsten Wochen ihre künftige Mobilitätslösung überdenken müssen.

Aus diesem Grund hat die SBB bereits einen Tag nach der letzten bundesrätlichen Lockerung eine schweizweite Kampagne lanciert, die ganz praktisch und konkret adressiert, was die Schweiz bewegt, wie es in einer Mitteilung heisst. Einerseits werden die Vorteile gegenüber der Strasse mit einem Augenzwinkern in Erinnerung gerufen und transparent aufgezeigt, wie wir dank dem neusten ÖV-Schutzkonzept wieder sicher reisen können. Andererseits wurde eine schweizweite Abo-Beratung lanciert, die per Telefon, am Schalter oder online den Menschen hilft, das beste ÖV-Abo für ihre neue Office/Homeoffice-Situation zu finden.

Die Kampagne wurde innerhalb kurzer Zeit und in engster Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kunde entwickelt. «Für uns ist es zentral, in dieser wichtigen Phase der Pandemie nicht nur präsent zu sein, sondern echten Mehrwert für die Kundinnen und Kunden zu schaffen», wird Reto Meissner, Leiter Marketing-Kommunikation Markt Personenverkehr der SBB, in der Mitteilung zitiert. Die crossmediale Kampagne beziehungsweise das Angebot der Abo-Beratung bleibt präsent, bis sich die neue Normalität eingependelt hat.

Verantwortlich bei Schweizerische Bundesbahnen: Reto Meissner (Leiter Marketing-Kommunikation), Sabine Weyeneth (Kommunikationsmanagerin), Cyrill Kilchenmann (Kommunikationsmanager); Daniel Haldi (Kampagnenmanager); Esther Heinzen (Kampagnenmanagerin); Corinne Schneeberger (Media); Urs Schlunegger & Urs Plattner (Produktion); verantwortliche Lead-Agentur: Contexta AG; Foto: Jonathan Heyer, Caspar Martig. (pd/cbe)