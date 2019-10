Die Community-Werbekampagne von Digitec geht in die nächste Runde: Auf über 6'500 Plakaten in der Deutsch- und Westschweiz werden «echte Meinungen von echten Kunden» gezeigt, wie der Online-Elektronikhändler in einer Mitteilung schreibt. Es seien gute, schlechte oder einfach nur kuriose Ratings. Parallel werden die 25 Sujets auch als Online-Banner, Hängekartons, ePanels und eBoards zu sehen sein.







Die Kampagne wurde wie die vorherigen komplett in-house entwickelt.

Ab 11. November doppelt Digitec mit TV-Spots nach. In Zusammenarbeit mit dem Stop-Motion Künstler Bruno Conti wird den bewerteten Produkten Leben eingehaucht. Sie reagieren auf die Kommentare der User in ungewohnter Art und Weise und werden dabei selbst zu Darstellern, ohne ihren technischen Charme zu verlieren.

Begleitet wird die Kampagne mit Beiträgen der 20-köpfigen Redaktion von Digitec Galaxus, die sich von den amüsanten Ratings inspirieren lässt. Die Landingpage zur Kampagne ergänzen wir laufend mit den entsprechenden redaktionellen Beiträgen.

Verantwortlich bei Digitec: Martin Walthert (CMO), Flurin Spring (Creative Direction), Miriam Brack (Art Direction), Mariya Alipieva (Projektleitung), Alessandro Thüler (Online Media Design), Silvia Meierhofer & Nadim Elhady (Grafische Produktion), Thomas Kunz (Fotografie), Roberto de Bonis (Digital Marketing), Gesine Gerlach (Mediaplanung). (pd/eh)