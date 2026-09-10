Publiziert am 10.09.2026

Zentrales Gestaltungselement der Kampagne ist ein Split Screen, der sich durch sämtliche Motive zieht. Die Kampagne spielt mit dem Kontrast von halbem Preis und vollem Netz – ausgangspunkt ist die Idee, dass junge Menschen zwar weniger Budget, aber nicht weniger Ansprüche haben.

Die Split-Screen-Mechanik wird auf den einzelnen Kanälen unterschiedlich weitergedacht. Im Kino wird der geteilte Bildschirm akustisch und visuell auf die beiden Saalhälften gespielt.



Im Audiospot verteilen sich die Stimmen auf den linken und rechten Audiokanal.



«In Zusammenarbeit mit Mona und Mateo ist eine Kampagne entstanden, die unser erstklassiges Angebot in eine ebenso wertige und zugleich zielgruppengerechte Sprache übersetzt», lässt sich Sandra Kollinger, Senior Communication Manager bei Swisscom, in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)