Publiziert am 14.10.2024

Wer am Morgen auf dem Weg zur Arbeit einen Podcast oder einen Audiostream auf dem Kopfhörer hat, hört im Oktober möglicherweise einen Audiospot für Brezelkönig. Am Ende der Werbedurchsage wird man aufgefordert, das Handy zu schütteln. Bei dieser Werbeform handelt es sich um eine sogenannten Shake Me Ad.

Wer sein Handy schüttelt, wird auf die Website des Spezialisten für Laugenbackwaren geleitet und dort auf alle Informationen zur Promotion «Königlicher Kickstarter». Für fünf Franken gibt es an bestimmten Standorten bis elf Uhr einen Kaffee und ein Croissant, so lange der Vorrat reicht.

«Über diesen Kanal erreichen wir unsere Zielgruppe genau dort, wo sie ohnehin schon aufmerksam ist – auf ihrer Lieblingsplattform, während sie ihre Lieblingsmusik hört», wird Carola Galliker von Valora Food Service Schweiz, in einer Medienmitteilung zitiert. Brezelkönig gehört dem Kiosk-Konzern. «In einer Zeit, in der immer mehr Menschen digitale Medien unterwegs nutzen, bietet Digital Audio, speziell mit dem Shake Me Ad, eine einzigartige Möglichkeit, Aufmerksamkeit in einem gewohnten Umfeld zu generieren und Hörerinnen und Hörer aktiv in unsere Kampagne einzubeziehen», so Galliker weiter.

Die verantwortliche Agentur Swissper hat für Brezelkönig die digitale Kampagne konzipiert, umgesetzt und abgewickelt. In enger Zusammenarbeit mit dem TonstudiosZ wurde der Audiospot produziert, der die Hörerinnen und Hörer zum Kaffee- und Gipfeligenuss animiert.

«Etwa 60 bis 65 Prozent der Smartphone-Nutzer im öffentlichen Verkehr in der Schweiz hören Musik oder streamen Podcasts. Das bedeutet, dass rund 2 bis 2,3 Millionen Menschen täglich mit Audioinhalten auf ihren Kopfhörern unterwegs sind. Unsere Kampagne spricht somit die Zielgruppe genau im richtigen Moment im richtigen Channel an. Wir platzieren die Message auf sympathische Art und Weise quasi im Kopf. Effektiveres Targeting geht nicht mehr», erklärt Philip Hohl, Managing Director bei Swissper.

Die Ausspielung erfolgt ausschliesslich am Morgen in der Rush Hour. Das verstärke die gezielte Ansprache der Pendlerinnen und Pendler, schreibt Swissper in der Medienmitteilung. So sichere sich Brezelkönig eine hohe Reichweite und Präsenz zur relevantesten Tageszeit innerhalb der Zielgruppe. (pd/nil)