Publiziert am 04.03.2025

Was sich im Banking mit Private Banking längst etabliert hat, bietet auch Haupt Immobilien seit 2021 mit «Private Real Estate» ihren Kundinnen und Kunden: eine Beratung bei der Suche oder beim Verkauf von Wohn- und Anlageimmobilien, mit Schwerpunkten in den Kantonen Zürich, Schwyz, Luzern, Zug und Aargau. Dazu gehören ebenso Unterstützung in rechtlichen und finanziellen Fragen sowie das Einholen von Zweitmeinungen.

Seit der Gründung wird Christian Haupt, Gründer und Namensgeber der Haupt Immobilien AG, von bodin.consulting begleitet – von der Strategie und dem Branding über die Website bis hin zur Online- und Offline Kommunikation. Auf ausgewählten Plakatstellen zeigen sich die Haupt Immobilien nun mit einem neu gestalteten Newsletter und einer «blauen Welle» verschiedener Plakatsujets, wie es in einer Mitteilung heisst. Der augenzwinkernde Humor ist zum Markenzeichen von Haupt Immobilien geworden. (pd/awe)