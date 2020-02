Der französische Automobilhersteller Citroën setzt seit Anfang 2020 auf Heimat Zürich. Die Agentur hat sich zum Jahresende in einer Agenturevaluation durchsetzen können und verantwortet künftig den kommunikativen Auftritt der 1919 von André Citroën gegründeten Marke in der Schweiz. Dies schreibt Heimat in einer Mitteilung vom Montagabend.

Ebenfalls neu im Kunden-Portfolio von Heimat ist die junge Marke DS Automobiles, die Premium-Marke von Citroën. Die ersten Kampagnen werden diese Tage in Verkehr gesetzt.