Publiziert am 17.09.2026

Nach dem ersten Auftritt im vergangenen Jahr, als Zürich Tourismus unter dem Namen «Frienymoon» erstmals ein Freundschaftswochenende in Zürich bewarb (persoenlich.com berichtete), wird der Ansatz nun unter dem Gedanken «Old friends, new memories» weiterentwickelt. Im Fokus steht die Schweiz als wichtigster Herkunftsmarkt der Tourismusregion: Im ersten Halbjahr 2026 entfielen laut Zürich Tourismus erstmals über 40 Prozent der Logiernächte auf Gäste aus der Schweiz.











Konzipiert und produziert wurde die Kampagne von der Zürcher Agentur Jim & Jim, die bereits zuvor für Zürich Tourismus tätig war. Für die Mediaplanung und -distribution zeichnet Sir Mary Media verantwortlich, die den Media-Etat von Zürich Tourismus seit 2022 betreut. Ausgespielt wird die Kampagne über Schweizer Online-Medien sowie über Meta und YouTube, ergänzt durch Kooperationen mit Content Creators. Über ein Gewinnspiel mit dem PostCard Creator auf der Kampagnen-Landingpage können Teilnehmende ein Zürich-Wochenende zu zweit gewinnen. (pd/nil)



Konzipiert und produziert wurde die Kampagne von der Zürcher Agentur Jim & Jim, die bereits zuvor für Zürich Tourismus tätig war. Für die Mediaplanung und -distribution zeichnet Sir Mary Media verantwortlich, die den Media-Etat von Zürich Tourismus seit 2022 betreut. Ausgespielt wird die Kampagne über Schweizer Online-Medien sowie über Meta und YouTube, ergänzt durch Kooperationen mit Content Creators. Über ein Gewinnspiel mit dem PostCard Creator auf der Kampagnen-Landingpage können Teilnehmende ein Zürich-Wochenende zu zweit gewinnen. (pd/nil)