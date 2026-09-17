Nach dem ersten Auftritt im vergangenen Jahr, als Zürich Tourismus unter dem Namen «Frienymoon» erstmals ein Freundschaftswochenende in Zürich bewarb (persoenlich.com berichtete), wird der Ansatz nun unter dem Gedanken «Old friends, new memories» weiterentwickelt. Im Fokus steht die Schweiz als wichtigster Herkunftsmarkt der Tourismusregion: Im ersten Halbjahr 2026 entfielen laut Zürich Tourismus erstmals über 40 Prozent der Logiernächte auf Gäste aus der Schweiz.
Konzipiert und produziert wurde die Kampagne von der Zürcher Agentur Jim & Jim, die bereits zuvor für Zürich Tourismus tätig war. Für die Mediaplanung und -distribution zeichnet Sir Mary Media verantwortlich, die den Media-Etat von Zürich Tourismus seit 2022 betreut. Ausgespielt wird die Kampagne über Schweizer Online-Medien sowie über Meta und YouTube, ergänzt durch Kooperationen mit Content Creators. Über ein Gewinnspiel mit dem PostCard Creator auf der Kampagnen-Landingpage können Teilnehmende ein Zürich-Wochenende zu zweit gewinnen. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Zürich Tourismus: Andrea Scherrer (Market Manager CH / Content & Project Manager), Guxim Shoshaj (Digital Marketing Manager), Sabrina Aellig (Product Owner Digital Guest Experience); verantwortlich bei Jim & Jim: Robin Steiner (Gesamtleitung / Idee und Konzeption), Mélanie Breitinger (Projektleitung / Idee und Konzeption), Bianca Stofer (Idee und Konzeption / Creative Direction & Director / Retouch), Erika Gritzfeld (Idee und Konzeption / On-Set Production / Post-Production / Formataufbereitung), Nico Drechsel (Idee und Konzeption / DOP / Post-Production / Color Grading / Formataufbereitung), Lisa Bolte (Idee und Konzeption / Copywriting), Nick Soland (Photography), Dominic Wenger (Photography Assistant), Konstantin Klimin (Retouch), Samuel Lüscher (Gaffer), Aaron Streicher-Porte (AC), Aaron Hautle (Runner), Blanca Gallardo (Runner), Kim Joëlle Steiner (Styling, Hair & Make Up), Bea Marchado (Graphic Design), Ann-Isabel Moser (Graphic Design / Formataufbereitung), Lea Schnegg (Post-Production), Christine Spirig (Copywriting), Jehmsei Keo (Copywriting); verantwortlich bei Sir Mary Media: Andrea Küng (Mediaplanung & Media Operations).