Gutes tun tut Gutes. Wenn wir alle gemeinsam nach dieser Überzeugung handeln, können wir grosse und entscheidende Dinge in Bewegung setzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Wir können die Herausforderungen unserer Zeit meistern. Wir können gemeinsam eine bessere Welt schaffen. Oft sei dies einfacher gesagt als getan. Dabei könne es so einfach sein, einen ersten Schritt zu tun: Manchmal genüge es, jemandem zuzuhören. Ein Lächeln zu schenken. Eine Versöhnung anzubieten. Zu spenden, heisst es weiter.

Die Heilsarmee setzt sich jeden Tag aktiv für Menschen am Rand der Gesellschaft ein – jetzt können alle mithelfen und die Freude daran teilen. Die von One Marketing konzipierte Kampagne vereint Plakate, eBoards, Inserate, Social Media Massnahmen und einen TV-Spot. Alle Massnahmen visualisieren die Wirkung der Hauptbotschaft «Gutes tun tut Gutes».

Verantwortlich bei der Stiftung Heilsarmee Schweiz: Angelika Hergesell (Verantwortliche Kampagne), Andrea Wildt (Content Marketing Strategin); verantwortlich bei One Marketing: Philipp Stamm (Creative Direction), Nathalie Zeller (Beratung); Filmgerberei (Filmproduktion). (pd/mj)