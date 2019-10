OSW: Herbstliche Freude im St. Jakob-Park

OSW knüpfte bei der Kreation des neuen Sujets an das letztjährige Key-Visual an. 2018 standen ebenfalls sich verfärbende und überraschend inszenierte Herbstblätter im Mittelpunkt; dieses Jahr ist die Freude am Herbst und an den typgerechten Looks zentral, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Blickfang agieren dabei ein lächelndes Herbstblatt, das an weibliche Lippen erinnert sowie ein zu einem gezwirbelten Moustache getrimmtes Blatt – quasi als «männliches» Pendant. Die Sujets wurden laut Mitteilung wie im vergangenen Jahr sehr aufs Wesentliche reduziert umgesetzt. Zu sehen waren die beiden Blickfänger im und ums Shopping Center St. Jakob-Park, auf Plakaten in der Region, auf Trams der BVB sowie online und auf Social Media.







Verantwortlich beim Shopping Center St. Jakob Park: Carla Paolucci (Leiterin Marketing & Kommunikation), Daniel Zimmermann (Centermanager); verantwortlich bei OSW: Michael Oswald (Creative Director), Sandra Käppeli (Art Director), Sara Steinmann (Text), Jonas Landolt, Kevin Danjuma (DTP), Nathalie Egli (Beratung). (pd/lol)