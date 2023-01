Für jedes Anliegen eine Lösung – mit dieser Botschaft wirbt die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) für ihr Angebot. Gerade beim Anlegen hätten Kundinnen und Kunden viele unterschiedliche Ansprüche, wie es in einer Mitteilung heisst. Daher stehe der Dialog im Zentrum der neuen Kampagne, in der Kundinnen und Kunden zu Wort kommen. Diese bringen auf den Punkt, was für sie beim Anlegen wirklich zählt.

«Wir spüren eine immer grösser werdende Nachfrage nach zukunftsorientierten Anlagemöglichkeiten. Der direkte Dialog mit unseren Kundinnen und Kunden ist dabei für uns zentral und eine unserer grossen Stärken. Das beweisen wir auf verschiedenen Ebenen: Im direkten Kundenkontakt, in den Werbemitteln und mit einem Event», lässt sich Anja Kapust, Kampagnen Managerin der BLKB, in der Mitteilung zitieren. Dort könnten Interessierte ihre Fragen direkt dem Expertenteam der BLKB stellen.

Auch bei zukünftigen Kampagnen der BLKB werde der Dialog im Zentrum stehen und dabei immer den gestalterischen Rahmen bilden, wie es weiter heisst.

Verantwortlich bei der BLKB: Jutta Langlotz, Anja Kapust, Yves Ekmann (Hauptverantwortung); verantwortliche Agentur: Brinkertlück Schweiz. (pd/mj)